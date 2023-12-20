土地共享計劃再收3申請 港府開綠燈

【本報訊】新增3宗土地共享先導計劃申請獲政府原則性同意，以展開下階段的詳細設計和技術評估。該3宗申請分別在大埔及葵青區，擬提供共約8,100個房屋單位，包括約6,100個公營房屋單位；預計最快明年進行所需的法定及行政程序。連同新增的3個項目，當局目前接獲的6宗申請，均已取得原則性同意。

分別位於大埔葵涌 該3個申請分別是南豐發展位於大埔露輝路及汀角路的項目；會德豐地產位於大埔林村田禾路及社山路以南的項目，以及華信地產財務位於葵涌梨木道的項目。其中以會德豐的大埔林村項目規模最大，新增的住用總樓面面積超過200萬平方呎，預計提供約4,100個公營房屋或「首置」單位，及約1,200伙私人住宅；項目亦是該公司第兩宗獲原則性同意的申請。會德豐去年獲批的申請同樣位於大埔，項目與恒基兆業地產合資。

發展局指出，在獲得原則性同意後，申請人下階段會進行詳細技術評估，確定發展參數，並確認發展計劃在交通、環境及基建等方面均無不可接受的影響，預計最早明年進行所需的法定及行政程序，例如城市規劃、道路工程刊憲及土地契約修訂程序，相關工程亦會於其後開展。先導計劃於2020年5月推出，申請期至明年5月5日；連同新增的3個項目，當局目前接獲的6宗申請，均已取得原則性同意。