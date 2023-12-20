樓齡達50年舊樓 強拍門檻倡降至65%

劃出7指定地區 有迫切重建需要 本港有近萬幢樓齡達50年的舊樓，部分殘舊不堪急須重建，發展局昨日公布更新及精簡強拍制度的條例草案，並向立法會提交文件，擬本周五（22日）刊憲。草案建議將有迫切重建需要的7個舊區劃為指定地區，並將強拍申請門檻最低降至65%；及為涉及多個毗鄰地段的申請提供彈性安排，當局建議容許無共用樓梯連接的毗鄰地段亦可應用平均分數安排，採用計算地段面積在內的加權平均法，在符合指定要求下，可將多個毗鄰地段合併為一個面積較大的地盤作重建。發言人強調有關安排已顧及小業主利益，會加入行政和立法措施協助他們。

截至2022年底，本港有約9,600幢樓齡達50年的私人樓宇，當中估計有約400幢樓宇的維修不合乎成本效益。發展局計劃修例，並於周五刊憲，並於明年1月10日提交修訂條例草案到立法會首讀。

無樓梯連接 毗鄰地段可合計 按有關草案構思，當局建議在全港劃出指定地區進一步降低其強拍門檻，包括灣仔、油麻地、旺角、馬頭角、西營盤及上環、長沙灣和荃灣，上述地區均較多舊樓。而毗鄰地段亦獲提供強拍安排申請，現行法例需要有一條共用樓梯連接才可合併計算有關地段擁有的不分割份數的平均百分比。在新建議下，無樓梯連接的毗鄰地段，只需沿共同界線連接、每個地段的最低門檻為65%及樓齡達50年或以上，便可加入地段面積作加權平均計算；亦容許把已擁有全部業權的地段納入申請。發展局發言人表示，希望新建議可令日後不會再出現「牙籤樓」形式的重建，發展商整合後重建規模更大，對當區受惠更多。

成立專責辦事處 保障小業主 而為保障小業主，局方建議容許自住業主可在地段售出後，繼續居住其物業內不多於半年以安排搬遷，即與租客安排相同，但自住業主在該半年亦需向發展商繳交租金，租金可根據應課差餉租值來釐定。同時會成立專責辦事處協助小業主，也會提供政府作擔保的貸款專項計劃，以助小業主應付強拍訴訟。

強拍門檻下降令小業主獲得的保障受質疑，發言人坦言，強拍議題本來就是公共利益與小業主利益間的考慮，惟重建有公共利益所在，未來樓宇老化問題愈趨嚴重，故有需要降低強拍門檻；發言人強調修例並非不顧小業主的利益，而是加入行政和立法措施去協助小業主，同時新建議的毗鄰地段強拍申請亦需附合既定條件才可以較低門檻進行強拍，故相信可保障小業主利益。

條例草案建議的強拍新門檻