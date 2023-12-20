廟街夜繽紛 男女打得狠

【本報訊】旅發局上周五（15日）起在廟街推動為期半年的夜繽紛活動，增設美食攤位及藝術元素，望吸引港人及旅客光顧，刺激夜市人流。不過，變身第3日，廟街已變九反之地，日前網上瘋傳一影片，攝得一群男女在廟街一間食肆對開的紅色帳篷打鬥，6至7人扭作一團、拳拳到肉。有市民報警，但執法人員接報到場時眾人已散去，暫沒有人被捕。本月10日，有新加坡旅客在廟街一街之隔的油麻地大牌檔投訴有人食煙，後遭人襲擊，執法部門事後拘捕多人，廟街商會坦言事件會影響旅客對該區的印象。