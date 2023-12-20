廟街夜繽紛 男女打得狠
【本報訊】旅發局上周五（15日）起在廟街推動為期半年的夜繽紛活動，增設美食攤位及藝術元素，望吸引港人及旅客光顧，刺激夜市人流。不過，變身第3日，廟街已變九反之地，日前網上瘋傳一影片，攝得一群男女在廟街一間食肆對開的紅色帳篷打鬥，6至7人扭作一團、拳拳到肉。有市民報警，但執法人員接報到場時眾人已散去，暫沒有人被捕。本月10日，有新加坡旅客在廟街一街之隔的油麻地大牌檔投訴有人食煙，後遭人襲擊，執法部門事後拘捕多人，廟街商會坦言事件會影響旅客對該區的印象。
又涉南亞人 為難員工再食霸王餐
片段可見，一名穿上食肆圍裙、相信為店中職員的男子被人拉扯頭髮，並連番揮拳襲擊，需由女同事在混亂中將其拉開。事件中，現場桌椅散落地上，遍地狼藉，鄰桌食客亦紛紛走避，有旁觀者揶揄事件「真係夜繽紛」。
據了解，事發時有多名南亞裔人士在帳篷位置晚膳，期間有人出言為難樓面員工，指摘「樣樣嘢都唔對路」，當時有內地人「睇唔過眼」，出聲怒罵南亞裔人士。結果雙方一言不合，繼而大打出手，樓面見狀好言相勸，並曾出手阻止，最後全部人離開，沒有人埋單，食肆因此損失數百元。
執法部門指，事發周日（17日）晚上9時38分，當時接獲市民報案，指廟街22號對開有6人醉酒鬧事，人員到場後，所有涉案人已四散，案件列「糾紛」及「發現醉酒人士」處理，暫未有人被捕。
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