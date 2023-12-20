10萬份又要上網搶 派千萬餐飲券 谷經濟難如願

假期寧外遊北上 悲情市道更重傷 本港經濟低迷，市民聖誕及新年假期寧外遊或北上，消費外流日趨嚴重。餐飲、零售與旅遊業界等紛紛推出消費折扣及禮遇「救市」，例如旅遊發展局推出首批10萬份夜間餐飲消費券；零售管理協會亦聯合3,000間店舖推出節日禮遇，其中港鐵提供「搭5程送10元車費優惠券」，超市提供買滿1,000元減120元等優惠，期望能鼓勵市民留港消費，並吸引旅客來港購物旅遊。不過，力谷消費恐事與願違，學者認為相關優惠雖能令部分人出外消費，但整體零售、餐飲市道只是杯水車薪。

旅發局今日上午10時在網上送出首批10萬份100元「香港夜饗樂」餐飲消費券，港人可憑餐飲券在夜間時分到全港近130個商戶、涉及630間食肆及酒吧堂食滿100元或以上，即減100元。參與首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券的食肆及酒吧種類多元，包括米芝蓮食府、中菜館等。

市民如要享受優惠，需先登記旅發局電子平台帳戶，再於今天上午10時登入平台搶心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券，每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，兌換後才可以再領取其他餐飲券。領券後30日內，市民可在晚上6時後到指定食肆或酒吧堂食兌換餐飲券。而第2批10萬份餐飲消費券將於明年1月10日早上派發。

3000商舖推節日禮遇救亡 而香港零售管理協會昨日至明年2月底亦推出兩階段「香港節日狂賞」活動，聯同過百個品牌提供消費折扣及禮遇。首階段（今日至明年1月17日）以「聖誕元旦篇」打頭陣，包括超過100個品牌，涵蓋逾3,000間店舖的商戶。此外，港鐵亦推出「港鐵佳節禮遇」，在前日至明年1月1日期間，乘客以已連結應用程式MTR Mobile帳戶的成人八達通乘搭港鐵滿5次（不包括東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士），即可透過程式換領10元車費電子券。

港元匯價高物價貴「趕客」 香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，港人會趁聖誕節外遊或北上消費，但相信港府在多區布置聖誕裝飾、舉辦大型慶祝活動，以及各地區人士辦聖誕市集及攤位活動，能與「香港節日狂賞」產生協同效應，提升留港市民消費意欲，甚至吸引大灣區等旅客來港感受節日氣氛，刺激香港零售銷情。

不過，香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則不太看好是次聖誕市道，並指過去數月逢周末已有大批港人北上旅遊消費，聖誕長假期料有更多人到台灣、泰國等地外遊，直言︰「貴有外遊，平有北上！」留港的人集中消費在基本民生需要，茶餐廳用膳及買日用品等。與此同時，較多旅客因為港元匯價高、物價貴等因素而未必來港，令本港處於不利位置。

優惠聊勝於無 未敢樂觀 他認為，業界聯手推出餐飲、消費優惠「好過無」，指一般市民「有着數都會出嚟使吓」，但都會看餸食飯，不會大使錢。他續稱優惠幅度整體小恩小惠，難以扭轉整體消費市道及宏觀經濟環境，惟有觀望主題樂園新園區開幕能吸引旅客來港，以及部分內地人來港感受聖誕節日氣氛，帶動本地消費市道。