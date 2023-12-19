自成一家：日本難深化與東盟關係

日本近日在東京與東盟各國舉行首腦峰會，官方的說法是紀念雙方建立友好關係50周年，但岸田政府實質上卻是要以此為契機，積極推動與東盟關係進一步升級，加強安全尤其是海上合作，針對中國的意圖昭然若揭。

其實，日本歷屆內閣都非常重視與東南亞的關係，視為日本外交的基礎，此因東南亞地區一直是日本重要的原料供應地及排名前列的貿易夥伴。更重要的是，東南亞在圍堵中國的戰略上佔據很大的角色，日本一直小心翼翼防範東盟倒向北京。不過我以為這次日本拉攏東盟和以前一樣難有效果，其根源在於它至今仍未能擺脫「脫亞入歐（美）」情結。

日本明明地處亞洲，一般日本人卻很不情願承認自己是亞洲人，百多年前的明治維新就提出日本要「脫亞入歐」。此情況下，日本民眾普遍對東南亞人的接受程度偏低，情況多年來沒有改變，東南亞人士申請移民日本的限制多多，日本國內也不太包容東南亞文化。雙方一直未能產生密切的關係。

當然，日本近年花了很多心思加強和東南亞關係，包括增加與東盟在經濟安全領域的合作，以減少對中國經濟依賴。但在一些東盟國家眼中，日本並沒有真誠對待過東盟。日本的東南亞外交政策只是緊隨美國，而不是真心和東盟往來。只要日本一直存有這種心態，就難以深化與東盟關係。

這個問題也側面反映日外交面臨的困境。日本作為亞洲大國，本應開展獨立自主的外交。可它作為二戰戰敗國，不得不被迫接受美國大規模駐軍，以至今時今日仍不算是全面的獨立國家。對東南亞國家來說，既然日本是美國最忠誠盟友，在外交領域一直跟隨華府，那不如與美國直接對話更好。