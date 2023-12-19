橫眉冷看：菲律賓再鬧亦是徒勞

本月，中國與菲律賓在南海衝突頻生，在這段敏感時期，俄羅斯太平洋艦隊分兩路進入南海。俄軍對菲律賓表面上並無惡意，但俄國媒體報道上述消息，卻說該國軍艦是駛入了「中國南海」。所謂見微知著，在南海問題上，俄羅斯顯然是站在中國的一邊。

菲律賓選擇此時跟中國翻臉，既是有意鋪排，亦是不得已而為之。本月中國國家主席習近平訪問越南，兩國建立命運共同體，締結了接近兄弟邦的關係。菲律賓看在眼裏，自然不是味兒，便刻意挑起事端，在南海仁愛礁附近的海域，與中國海警船鬧出多次衝突，讓國際輿論覺得中方是以大欺小，藉此提醒越南，中國是不可信的朋友。而挑起今次衝突，菲律賓也有無奈之處，早在1999年，菲方便將一艘廢棄的軍艦「馬德雷山」號拖到仁愛礁附近擱淺，再留數名軍人長期在船上生活，以此宣示主權。那艘船本已破爛不堪，再加上20多年的雨打風吹與潮浪衝擊，如今已快將散架。

中國很有耐性，原本打算待馬德雷山號分解、沉沒後，此事便算終了，仁愛礁依舊是中國的領土。豈料菲律賓不甘不忿，近日卯足勁往仁愛礁送各式材料，希望對該艘破船進行加固工程。眼見菲律賓如此蠻纏，中國海警當然不會坐視不管，便攔截菲方的補給船隻，由此便引發起雙方的連番對峙。

事實證明，菲律賓搞出再多事端，也阻礙不了中國與越南的友誼向前邁進。即使最後引發中國和菲律賓兩軍直接對壘，美國也不可能為了區區的仁愛礁，而甘於冒險與中國開戰。菲律賓再糾纏下去，只會變得更無助和尷尬。因此，我勸菲國政府，還是放棄挑釁，及早回到友好協商的正路上，才是正經。