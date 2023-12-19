索帶綁口 眼凸血流 狂徒殘殺哥基狗

網民：作為一個人點可以落得手 昨晨一隻雌性哥基狗被發現倒斃元朗一地盤外，由於其嘴巴遭索帶綑綁，懷疑遭人虐殺後棄屍。執法人員到場經調查，狗狗未見有表面傷痕，但凸眼兼口部流血，相信有可疑。案件列作殘酷對待動物，狗屍交由愛協人員處理，並追緝虐狗兇徒歸案。網民紛紛斥責殺狗兇手殘忍，質問「作為一個人，就算你唔喜歡狗都唔明點解可以落得下手」，直指兇徒必有報應。

昨日上午11時許，八鄉錦河路9號近菠蘿園有機薈低碳農莊一個地盤外，地盤工人發現一隻嘴部遭索帶綑綁的哥基犬，倒臥在地上沒有任何反應，於是報案求助。執法人員接報到場，經檢查後證實狗隻已經死亡。

據悉狗隻為雌性，沒有表面傷痕，惟口部流血兼眼球凸出，相信是被人虐殺後，再將屍體棄於地盤外。人員通知愛護動物協會人員到場將狗屍檢走檢驗，以確定其死因。案件列作殘酷對待動物處理，會循多方面調查案件及緝拿兇手。

促當局正視動物法例 網民紛紛批評兇手冷血兼無人性，「點解可以對小動物咁心狠手辣！作為一個人，就算你唔喜歡狗都唔明點解可以落得下手？」「唔要佢都唔好咁對待，實在太冷血！」亦有網民直指兇手會有報應，「真殘忍，人魔先做得出，好快有報應，同隻狗狗一樣死法，詛咒這些人也不為過！」「殘害眾生的賤種必得報應，呢啲虐待動物案，多次出現響香港，快快找到兇手，咁殘酷不得好死，他朝也相同，希望狗狗離苦得樂。」另有網民稱，「成日講等天收，我真心覺得等唔切，幾時可以正視香港動物嘅法律條例」、「肇事者必須被抓獲，必須在監獄裏腐爛，人間惡魔，如果放任肇事者不管，愈來愈多的無腦人會同樣對待狗，這是非常邪惡的。」

此外，昨日中午12時，一名姓周（36歲）男子報案，指早前因故離港，將兩隻愛犬交予一名20多歲女友人寄養。但他返港後與該女友人失去聯絡，於是登上其位於大圍積信街69號的寓所了解。不過，他拍門良久亦無人應門，而屋內亦傳出陣陣狗吠叫聲，擔心愛犬健康有問題。

執法人員接報到場，經了解後獲悉該單位女戶主，日前因犯案被執法人員拘捕兼扣留調查。而她昨日已經獲釋，其後回家跟進狗隻事宜。案件無刑事成分，列作雜項處理。