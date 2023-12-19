社協籲捐款 圓貧童聖誕禮物夢

【本報訊】臨近聖誕，不少兒童都期待收到聖誕禮物，但對一眾貧窮兒童而言，連平日學習及生活開支都難以應付，遑論慶祝。香港社區組織協會每年均會籌款，並按兒童需要，向他們送上合適的聖誕禮物，協會呼籲社會熱心人士於聖誕前捐款，令所有報名的3,000多名兒童都可以獲贈聖誕禮物，實現聖誕願望，感受社會關愛。

香港社區組織協會表示，這些申請聖誕禮物的兒童均來自貧窮家庭，大多租住在劏房，或正領綜援，雖新冠疫情限制取消，很多家庭恢復工作，但只找到兼職工作，工資不高，加上通脹高升，令這些貧窮家庭嚴重入不敷出，遑論慶祝聖誕節。

暫收逾3300兒童報名申請 協會稱，今年暫收到3,360名兒童報名申請，但由於有部分公司不會年年捐款，每年又會轉換對象，在欠缺資金的底下，計劃在今月初便截止報名，而現時的籌款金額，離最終目標仍尚欠35萬元。

奈何政府支援不足，在聖誕節普天同慶的日子，協會呼籲社會各界多關顧貧窮兒童需要，社會熱心人士亦可考慮捐款支持，250元即可幫到一位貧窮兒童實現聖誕願望，帶來生活實質改善及聖誕歡樂，感受社會關愛。

協會自2004年開始，每年均聯同商界及社會熱心人士籌款，贈送實用的聖誕禮物予貧窮兒童，例如上學黑皮鞋、運動用品、棉被、書券等。20年來，受惠兒童數字由最初的400多人，增至4,000人，一共送出約4萬份聖誕禮物。