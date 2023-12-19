社區客廳啟用 料全年服務8萬人次

【本報訊】政府在施政報告提出推行「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供生活空間，計劃下首個社區客廳在上周三啟用。該社區客廳位於深水埗福華街，實用面積約4,700呎，共斥資2,500萬元，計劃將會試行3年，預計最少服務500個劏房戶，全年服務約8萬人次。

需符合3資格 供託兒廚房 該社區客廳的設施包括暫託兒童或舉辦活動的共用空間、共享廚房、客廳、飯堂等，至於洗澡則需要事前預約。使用者需符合3個資格，包括住在區內劏房單位、符合有關入息資格，並且家庭當中最少一人為香港人。當局指，現時已有80個家庭登記成為會員。

政務司司長陳國基表示，社區客廳可以暫託兒童，讓照顧兒童的家庭成員休息或做家務，另外亦有足夠設施及燈光讓兒童做功課，不會因環境影響他們成長，期望能切合居民需要。他又提到，未來會爭取在不同地區發展社區客廳，期望日後劏房只用作睡房，其他家庭活動則可以在社區客廳進行，以達到政府提倡的幸福感。

同行的勞工及福利局局長孫玉菡則說，計劃原本讓地方捐贈者自行選擇營運拍檔，但今次捐贈者卻未有選擇，改為交由政府決定。當局在考慮口碑、能力等各種因素後，決定指派樂善堂擔任是次社區客廳的營運機構。