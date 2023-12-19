樂齡科技基金 議員促設KPI挽公允

業界指評估人士傾向所屬機構 人口老化為本港安老服務帶來挑戰，政府在2014年委託安老事務委員會籌劃《安老服務計劃方案》，以加強安老服務的中長遠規劃。福利事務委員會昨日召開會議，討論計劃方案的實施跟進事宜，有議員關注當局有否為樂齡科技基金，設長遠績效指標（KPI），當局指未來會思考如何制訂。

議員梁毓偉表示，現時樂齡科技基金已撥款予千多個項目，關注人手及樂齡科技上的應用結合，譬如當局有否設長遠績效指標。

議員陳家珮指出，業界曾反映在排隊輪候時候，曾出現不公情況，譬如作評估的人士會傾向自己所屬的非政府機構。議員鄧家彪則關注評估員工及機構的數目，以及當局日後會否增加評估容量。

勞工及福利局副局長何啟明表示，樂齡科技項目多涉及復康產品，甚至會涉及系統性操作，如協助扶抱、轉床、定期監察院友服藥，用膳情況等，故根據現時情況，整體來說樂齡科技是可幫輕院舍的人手操作及準確性。至於KPI方面，他指當局會思考如何制訂。

《計劃方案》分3階段 《計劃方案》的籌劃工作分為3個階段，分別是「訂定範疇階段」、「制訂建議階段」和「建立共識階段」，而每一階段都包括公眾參與活動，政府原則上同意方案，並已開展跟進工作，制訂落實各項建議的跟進安排。

為更有效區分長者對社區照顧服務和院舍照顧服務的需要，社會福利署自2021年7月起已按照《計劃方案》所載的建議更新統評機制，正申請輪候院舍照顧服務的長者，不論是否正在輪候、使用或已離開社區照顧服務，均可將院舍照顧服務的申請狀況轉為「非活躍個案」。

根據文件，政府指，截至去年12月底，有15,187名長者正在使用普通個案服務，另有4,182名長者正輪候，當局會考慮各區長者的人口變化因素，確保已提供足夠的服務；並正透過不同措施，致力增加福利服務設施，包括在多個政府發展項目預留用地、透過私人土地作福利用途特別計劃，鼓勵非政府機構提供或增加福利設施等。

另外，社署亦於2017年3月推出長者院舍照顧服務券計劃，以「錢跟人走」形式，讓長者可彈性自由選擇及轉換該計劃下的安老院。面值會每年調整，現時為每月16,161元，並有8個共同付款級別，透過根據申請人以個人為單位，接受入息及資產經濟狀況審查而定出。