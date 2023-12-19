都大獲3700萬建工業中心辦課程

都大科技學院現時提供多個工程和資訊科技課程，並由合作夥伴及院校提供場地設施以進行工業培訓。由於相關課程培訓需求日增，都大將利用撥款成立工業中心，添置符合市場標準的設施，為學生提供優質培訓。都大會運用撥款推出全新建築工程榮譽工學士課程，培訓建築工程師。該課程着重教授智能建築技術，讓學生掌握創新和先進的建築技術以應用於建築項目中。

配合新課程的發展，工業中心將配備智能建築技術設施，為學生提供實踐機會，掌握先進的智能建築技術。設施同時有助優化現有的屋宇設備工程及可持續發展和土木工程課程的培訓。中心同時會設置物聯網和Web3設施，支援教授與物聯網、無線感測網絡、網絡安全、人工智能和數據分析等新工業相關的知識技能；又會建立機械人和自動化設施，配合新工業化對機械人技術方面的需求。