北都基建藍圖 議員憂水浸公路

【本報訊】政府早前公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，立法會北部都會區發展事宜小組委員會昨討論當中涉及北部都會區的部分，有議員質疑藍圖不可議而不行，指「舊債未還又添新債」，又擔心北部都會區仍有水浸等問題，更形容水浸令「公路變河流」；亦有議員指政府多個計劃預期在2029至2033年落成，但時間表十分「粗疏」，而目前計劃也有不足之處。

身兼行政會議成員的議員林健鋒擔憂目前北部都會區下雨仍有水浸問題，稱「落雨農田變水塘，公路變河流」，而新規劃要解決舊問題，直言新田科技城如果水浸就「大鑊」。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒回應稱，將來北都渠務基建、排水排洪能力一定會做到最高標準，以海綿城市作為建設標準。

河套樓宇快落成 北環綫無期 議員黃錦輝直指最近多項賣地計劃流標，質疑北都會否面對相同問題，而河套區第一批樓宇明年底分階段落成，詢問有連貫新田、落馬洲、河套區、新皇崗口岸的北環綫北延線何時動工落成。運輸及物流局副局長廖振新指古洞站將於2027年完成，因此河套區可能要依靠現有車站和陸上公共交通安排。北部都會區鐵路專員魏漢華指跨境鐵路項目正和內地成立專班和技術小組，料在2024年之內就北環綫支線深圳段安排達成共識。

針對多個項目確實落成時間表， 廖指落實時間要考慮面對不確定性，如環境、經濟效益、財務研究結果、需求評估，直言目前要有準確的開工和完工日期並不實際，但政府可以保證每推展一個項目，這些因素均會考慮，到「拍板」時會有時間表。

議員劉國勳指政府雖然規劃了北都公路，但新田段要等到2034至2038年落成，較北環綫更遲，而藍圖的東面配套「不合格」，稱蓮塘口岸翻一倍出入、打鼓嶺25萬人住，將來龍山隧道肯定不能容納，而新界東北2031年已經基本入伙，將來東鐵綫要增加30萬人口。廖回應稱，表示中鐵綫落成後可以紓緩東北交通，應該足夠應付到2046年需求。