東呼即應：踏入九運 港島地運看高一線 元朗丁財旺利發展

雲文子

東呼即應請玄學家測格局 政策樓市一鑊粥 明年正式踏入九運，所謂「人有命運、地有地運」，玄學家雲文子以「奇門遁甲」，推算出九運代表離卦、屬火旺南面，香港島地運被看高一線。中環、銅鑼灣在「南山北水」格局下能夠更興旺。至於新界北有更大發展空間，元朗區風水有丁財兩旺之格局，有助提升新界運勢；政府班底流年有阻滯，尤其樓市和房屋方面停滯不前；而改革醫療體系方面則有大阻力。

雲文子表示，根據三元九運，來年行九運，代表離卦屬火，旺南面，所以香港南面所有地區都會較有優勢，特別是香港島位於香港最南方，地運方面也會被看高一線。她又指，雖香港近期樓市不景，樓價有向下調整，但香港最南邊的淺水灣，如南灣區等，普遍樓價不會有大幅滑落。

雲續指，作為金融經濟中心的香港島四面環海，島上更有太平山，是香港的地標，絕對脗合有山有海、陰陽調和的效果，得到「山管人丁水管財」格局，故香港島成為眾多富豪結集的地方，豪宅地段也較先開發。雖然「八運」尾3年市道較為動盪，中環、銅鑼灣有很多「吉舖」；但踏入九運後會帶旺香港南面，相信在「南山北水」格局下，或多或少會令中環、銅鑼灣更加興旺。

談到九龍，雲指一定要說油尖旺區，根據《奇門遁甲》風水陣，南方就是正財位置，剛好是尖沙咀的位置，正正配合九運旺火的格局，代表文化、藝術、演藝及文昌等；而尖沙咀區的香港藝術館及戲曲中心的落成，亦絕對能凝聚到離卦「火」的氣場，應辦多些大大小小的藝術展覽，可以帶動整個油尖旺區的運勢。

維港水帶旺旅遊業 倡開咖啡店 她續指，正所謂「水」為財，引入維多利亞港的水，亦能帶動到旅遊業，加上太空館有如聚寶盆，而彌敦道也有助引財入局，帶旺貫通油尖旺，相輔相成下有望再次振興零售業。她建議，市民可考慮在明年於該區開設一些文青藝術的咖啡店，會是一個好主意。

至於新界，雲指「奇門遁甲」風水推算到「九運」未來20年南北皆旺，所以香港的最北面，即新界北會有更大發展空間，而明年在新界區另一個不可忽視的地區則是位於新界西的元朗區，在龍年奇門遁甲風水裏，西方代表「偏財位」，卦象有「甲子戊」，即代表錢財、資金資本，這位置有助帶旺香港財運。

談到香港運勢，市民都會關注政府施政，雲文子表示，明年屬羊人士的運勢，只是平平，事業充滿挑戰，有很多不明朗因素，令工作有很多掣肘，財運亦停滯不前。至於改革醫療體系方面，將會有很大阻力，故龍年是充滿是非的一年。

明年運勢先弱後強 宜教育培訓 香港住屋方面，她又提到屬龍的朋友在明年正值太歲，運勢不太理想，當前職務會有很大難關，故公營房屋供應、劏房問題等，很難一下子在龍年完全解決。而教育方面，她指，由於明年運勢先弱後強，只要好好把握，教育培訓的發展就是一個好的時機突破樽頸位，會有助香港運勢。

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