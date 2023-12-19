課後活動餘款未歸還 律政司追2機構594萬

【本報訊】律政司於上周五（15日）分別入稟高院及區院，控告非政府機構「扶苗關注協會」及「校聯支援協會」，向兩機構追討兩筆款項合共約594萬元。據入稟狀指，兩會曾獲教育局撥款，為中小學生舉辦課後活動，如有餘款未動用須歸還當局。當局其後發現該會分別就14個及69個項目均有未動用的餘款沒有歸還，故入稟追討。

原告是律政司司長，被告分別為扶苗關注協會有限公司及校聯支援協會有限公司。原告分別入稟高院及區院控告兩被告。據兩份入稟狀指，兩被告於2014年4月向教育局遞交「校本課後學習及支援計劃」申請，分別就14個及69個活動項目申請撥款，其後獲教育局批准，分別發放約388萬元及1,695萬元的撥款。兩被告曾簽下收據，同意遵守計劃協議條款，包括須在教育局要求之下，退還所有未動用撥款。教育局於2018年1月去信，分別要求兩被告退回尚未使用的約114萬元及480萬元餘款，惟不獲被告回應。局方遂入稟法院，向兩被告追討欠款連利息，並要求支付訟費。

一董事另涉串騙案下月續審 資料顯示，「扶苗關注協會」時任董事為曹瑛，其丈夫則是「校聯支援協會」董事何顯華。何早前被廉政公署檢控，指他申請教育局撥款時誇大導師時薪，被控串謀詐騙等共3罪。他否認控罪，該案於今年11月開審，將於明年1月續審。案件編號：DCCJ 5635/2023，HCA 2019/2023