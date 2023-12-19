工廈放雜物阻路 古思堯罰6000元

【本報訊】社運人士古思堯被指在荔枝角永盛工廈住處外擺放雜物及木箱等，被票控「阻塞逃生途徑」，及沒遵從消防處發出「消除火警危險通知書」的規定清走雜物。古否認兩項控罪，並於昨在九龍城裁判法院先處理阻塞案。古雖承認涉案部分雜物屬於他，但指其他人亦有放雜物，唯獨他被檢控，質疑消防處選擇性執法，並指自己「公眾地方放支牙籤都唔得」。暫委裁判官丘國新經審訊後裁定古罪名成立，罰款6,000元。

因涉及企圖煽動的案件正被還押的被告古思堯（77歲），被控違反《消防（消除火警危險）規例》，即於2023年4月16日已獲發同月10日的「消除火警危險通知書」，但沒有在指定期限內，遵從通知書的規定，把所有可燃物品搬離逃生途徑；於同年4月27日在荔枝角永盛工業大廈一樓近13室的樓梯平台，擺放或留下一堆約3.8米長乘1.1米闊乘1.1米高的雜物，以及約0.6米長乘0.8米闊乘0.7米高的木箱，該東西可能會阻塞逃生途徑。

裁判官先處理阻塞逃生途徑的案件，經審訊後裁定罪成。裁判官指信立消防處職員的證供，認為說出事實經過故裁定罪成。被告於2008年曾經獲判相同控罪罪成被判罰款。

非首次干犯同類案件 裁判官指考慮到古的身體狀況等，認為可判罰款，並頒令須於9個月內支付；沒有遵從命令案，原本亦於昨日開審，但審訊中途裁判官發現兩案為獨立案件，因他就首案已聽取證供，若續聽次案擔心會構成不公。經考慮後決定就該案重新排期於明年1月9日交由另一裁判官審理。案件編號：KCS 31620、31765/2023