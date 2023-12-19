灣仔重建乏無障礙設施 團體申覆核

【本報訊】灣仔區秀華坊及聖佛蘭士街一帶的舊樓，早前獲城市規劃委員會（城規會）部分同意改劃用途，以重建一幢28層高住宅大廈，提供216個單位，但相關改劃並沒有加建天橋及殘疾人士設施以應付該處將增加的居住人口。灣仔區區議會主席黃宏泰及黑暗中對話（香港）基金有限公司等不服該決定，並於上周五（15日）入稟高院作司法覆核申請，要求法庭頒令推翻城規會的決定。

無天橋提反對不獲接納

據入稟狀指，巧福為聖佛蘭士街部分物業的持有人，其餘兩名申請人分別是協助盲人的慈善組織及當區區議會主席，3個單位均曾反對該重建方案。城規會於今年9月22日，決定部分同意3名相關利益方的申請，改劃秀華坊及聖佛蘭士街一帶的土地用途及高度限制，准許重建該處，並與建一幢28層高住宅大廈，提供216個單位。由於將會有多人入住，該處的殘疾人士相關配套並不足夠，但重建計劃並不包括興建天橋及殘疾人士設施，以方便殘疾人士，申請方曾分別提出反對但均不獲接納。申請方認為相關決定並不合理且不合法，故要求法庭頒令推翻相關決定。案件編號：HCAL 2260/2023