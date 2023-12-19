8過海紅Van 加價2至6蚊

【本報訊】在3條過海隧道不同時段不同收費下，包括小巴等商用車輛卻劃一收費50元。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華昨日在電台節目指，新安排下過海的紅色小巴路線受影響，有8條需每程加價兩至6元不等，大部分加價3元。

張漢華表示以加價3元、每程載滿16名乘客來計算，每程只是多收48元，僅可彌補隧道費加幅，強調司機並無從中得益。他又以來往慈雲山及灣仔的線路為例，指因早上繁忙時間，較少乘客由灣仔前往慈雲山，小巴幾乎要「吉車」返回慈雲山載客，所以部分路線車費加幅較大，望乘客體諒。

倡檢視分段收費成效 汽車會會長李耀培則指，昨晨8時半經紅隧前往灣仔，交通較往日暢順，可以接受。過往周一過紅隧要花6至10分鐘，昨日則需時約7分鐘。他呼籲駕駛人士最重要是安全駕駛，勿因繁忙時段的漸進式收費安排而突然慢駛或加速。駕駛人士若想更省錢，應選在非繁忙時段出行；若必須在繁忙時段過隧道，就不要計較兩元加減幅度。

他又指，從政府角度，分段收費當然有好處，惟新收費對駕駛人士而言則安排較複雜，彈性度不足和不太吸引。他建議政府花一季至半年檢視分段收費的成效，及投放更多資源派員監察「易通行」系統，確保收費不會有錯漏，否則會令駕駛者對系統的信心打折扣。