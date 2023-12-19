分段收費首工作天 西隧4700車扣錯錢

上午非繁忙時段 貴近倍誤變60元 繼3條過海隧道實施分時段收費後，昨日迎來首個工作天，惟執行上錯漏百出。本報收到多名駕駛人士反映，他們在過西隧時被扣錯錢，有私家車司機被扣多一半錢，商用車司機更被收85元，又指早前曾被扣錯的隧道費至今未追回，對政府深感失望及憤慨。運輸署承認西隧昨日上午因為承辦商誤用了舊收費表，導致4,700輛車被收錯錢，該署會嚴肅調查事件，並向受影響司機致歉。

「非繁忙時段話收我大約30蚊，但出咗隧道就扣我60蚊，真係極度失望！」黎先生昨早駕駛私家車使用西隧過海，系統顯示他通過隧道一刻為上午10時38分，屬於非繁忙時段，顯示屏標示的收費大約30元，當他滿心歡喜以為可以半價過西隧，豈料一出隧道就扣足60元，他立時致電熱線反映意見，但要等了約5分鐘才有人接聽，估計應有很多司機被扣錯錢而致電投訴，直言對政府未有做好測試令司機「中伏」，令他氣憤。

客服難接通 退款久未發還 有商用車駕駛人士亦向本報反映，多輛商用車使用西隧時，被收取85元隧道費（原為50元），而部分商用車早前亦曾被扣錯錢，惟追討多時亦未獲發還相關款項。另有司機反映顯示屏不夠清晰、掛得太高，未能看清收費內容，而市民就指等候巴士時間減少，巴士準時到站，估計與塞車有改善有關。

昨晨到西隧視察的運輸及物流局局長林世雄指，西隧運作包括顯示屏操作都正常，截至昨晨8時三隧都沒有明顯車龍，就小巴業界反映商用車輛隧道費劃一收50元過高，他指小巴等商用車輛收費與過往三隧平均收費相若，西隧隧道費更減價約40%，認為收費合適，相信業界可因應市場及隧道情況，靈活處理路線收費。他指三隧分時段收費可減少塞車情況，縮短行車時間、節省燃油費等，對業界有益處。 隧道顯示屏及「香港出行易」應用程式都可顯示隧道收費，相信市民需要時間適應，市民習慣後在規劃行程上會更順暢，局方亦會就收到的意見，視乎情況調整運作。

認人為疏忽 用錯舊收費表 運輸署長李頌恩昨下午就西隧扣錯錢事件召開記者會交代，她指承辦商報告指昨上午10時至11時，因人手出錯而錯用了舊的收費表，導致約4,700架次的車輛受影響，而承辦商得知情況後已立即修正，並於11時04分回復正常，期間共收到約100宗投訴或查詢。她又指，承辦商即時向大約3,400輛車退款，其餘1,300輛因未交費，亦已即時修正繳交的費用。她已責成承辦商嚴肅調查事件，並需向運輸署提交報告，強調系統操作正常，至於是否懲處相關人員，則要視乎調查結果，並就事件致歉。

運輸及物流局發言人表示，西隧收錯錢事件雖然初步顯示涉人為錯誤，但該局認為絕對不能接受。該局已促請運輸署必須徹底調查，嚴肅跟進，並盡快約見隧道費服務商要求交代相關工作流程，以及如何進一步加強內部監察及管控程序，以防止同類事件再次發生。