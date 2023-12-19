醫健：成視在人：自主AI檢測眼疾 醫護生產力增

人工智能不但可以提高疾病檢測準確率，奧比斯最新研究發現，自主人工智能（AI）還可以提升醫護人員的生產力40%。有關研究已發表於國際期刊《自然》，屬首個探討自主AI如何提高全球醫療人員生產力的研究，不但可以更有效率地診斷患者，亦可識別優先需要護理的患者。

作出準確決策 優化臨床流程 有關研究以隨機對照試驗在2022年的孟加拉視網膜專科診所Deep Eye Care Foundation進行，為期5個月。試驗對象超過2,000名患者，隨機分為干預組和對照組。對照組的患者不論自主AI的結果如何，都會繼續就診專科醫生。干預組的患者如果自主AI未檢測到糖尿病眼病的迹象，就不需要在就診時見專科醫生，而是被指示在12個月後再次就診。只有在自主AI檢測到糖尿病眼病並需要進一步治療時，患者才會見到專科醫生。結果顯示，自主AI使每小時完成高質量眼科檢查的患者增加了40%。

奧比斯孟加拉辦事處總監Dr. Munir Ahmed表示：「全球估計有10億人口無法獲得基本的醫療服務，不但阻礙全球經濟增長，亦加劇了貧困差距。解決這個問題的方式是利用AI技術提高效率和生產力。這項研究表明，自主AI能夠做出準確的醫療決策，提高診所的生產力。自主AI不是取代醫生，而是用來優化臨床流程的工具。」

該試驗亦顯示，使用自主AI讓醫護人員能夠將時間集中在需要治療或更複雜病例上，意味病情較為簡單的患者能夠更快地得到就診，亦為患者節省了時間。這在資源有限地區的患者中尤為重要，這些患者往往無法承擔離開家和工作責任的時間。

Deep Eye Care Foundation的執行董事Khairul Islam表示：「這項研究對於低收入和中等收入國家的眼科護理領域來說是一個重大突破，這些國家一直面臨着醫療專業人員和設施短缺的困境。通過整合自主AI，我們可以克服這些挑戰，提高醫生的效率和生產力，從而通過及時提供眼科護理服務使更多患者受益。」

奧比斯