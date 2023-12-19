精神科自願入院可被轉強制

【本報訊】鑽石山荷里活廣場謀殺案發生後，政府提出改善有條件釋放機制，當局早前檢討被勒令強制入院精神病患的「有條件釋放」機制，提出擴大至自願入院期間「有暴力行為或刑事暴力傾向」的病人。新指引改為若病人出院對自身或其他人有危險，可拒絕其離院要求，並改為強制入院，未提加入「暴力」字眼。據知當局擬要求醫生更嚴格執行強制入院，惟暫無意於法定條件新增暴力元素，冀藉此避過修例。

若出院對自身或他人有危險 按《精神健康條例》，若基於病人自身健康或安全，或為保護他人着想，醫院管理局可向法官申請將病人強制羈留，即俗稱強制入院。有條件釋放機制適用於有刑事暴力病歷和傾向的強制羈留病人，出院時須遵守若干條件，例如居住指定地點、服藥及覆診等。當局最新回覆稱，新指引提出若自願入院者欲離院，而醫生信納病人出院相當可能對自身或他人有危險，可按條例拒絕出院要求，並向法官申請轉為強制入院；當局稱方向不涉擴大或修訂釋放令適用範圍，並會檢視指引執行情況，以考慮修例需要。

據悉，醫管局於會上提及現時醫生寬鬆執行強制入院，部分理應發出釋放令的病人，最終因自願入院而無法適用於釋放令。醫生在現行機制下可申請將自願入院者轉為強制，指引將提醒醫生「盡量」把符合法定條件者列為或轉為強制入院，惟暫無法預計將新增強制入院病人數量。據悉當局擬先檢視指引執行情況，有需要才修例。