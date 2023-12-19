長期戴罩致免疫負債 多毒夾擊市民更難捱

港澳醫學組織聯合聲明 憂釀嚴重病情 隨着天氣轉凍，冬季流感等呼吸道病菌隨時殺到。多個港澳醫學組織昨日發表聯合聲明，指新冠疫情期間，大眾長期佩戴口罩、保持社交距離之下，呼吸道病毒感染機會大減，令人人缺乏相關的免疫力，並出現「免疫負債」。最近「肺炎支原體」感染亦增多，同時出現耐藥性問題，醫學組織指雖然港澳整體情況可控，但季節性流感、新冠病毒等呼吸道感染會導致更嚴重的病情，故呼籲市民不能輕視相關風險。

參與聯合聲明的13個港澳醫學組織包括香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港感染及傳染病醫學會、香港婦產科學會、 香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、 香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會、亞洲醫療專科學院、香港助產士會和香港學校護士學會。

幼童老人長期病患易變重症 聯合聲明中表示，已有足夠科學證據顯示季節性流感、新冠病毒及合胞病毒等其他呼吸道病毒感染的「多重夾擊」會導致更嚴重的病情，更令人擔心，不能輕視風險，尤其孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更容易引致重症、急性併發症和死亡。該些醫學組織指，雖然現時沒有疫苗可針對肺炎支原體，但港澳醫生已掌握診斷和治療肺炎支原體的方案，只要市民保持良好衞生習慣，整體情況可控。

籲高危群組聖誕前接種疫苗 由於母親身體內的抗體能透過胎盤及母乳傳給胎兒及母乳哺育的嬰幼兒，故此孕婦和餵哺母乳的婦女亦應接種流感和新冠疫苗來保護自己以及胎兒和初生嬰兒，免受這兩種病毒感染所帶來的嚴重後果。該些組織呼籲所有高危群組在聖誕佳節前盡快接種季節性流感疫苗，亦應同時完成接種新冠疫苗和保持良好個人和環境衞生習慣，以預防「多重夾擊」所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。