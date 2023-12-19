小學生設計風車 推動高樓發電獲獎

【本報訊】氣候暖化加劇，有教育中心舉辦「低碳節能小發明比賽」，邀請全港逾1,100名中小學生發揮創意思維，設計應用在日常生活上的環保小發明，並以3D打印技術，將作品立體呈現。

中華電力低碳能源教育中心「低碳節能小發明比賽」分兩輪進行，吸引來自80間小學和23間中學參加。參賽者在初賽以平面圖設計，可應用在日常生活上的環保小發明，經遴選進入複賽的參賽者獲邀參與由中心舉辦的3D打印工作坊，學習使用3D繪圖軟件，把平面設計轉換成立體圖像，競逐小學組及中學組共16個獎項。

經歷10號風球獲取靈感 不少得獎作品的構思，來自可再生能源的發電原理，設計如何收集風能、太陽能配以儲能裝置善加利用；亦有作品展示如何透過環境綠化減低碳排放。其中，英華小學四年級的陳賢祖勇奪小學組冠軍，其作品利用穿梭大廈間產生的風洞效應，推動設於高樓間的風車發電。陳同學表示，他曾在10號風球時於兩幢大廈之間遇上強風，因而得到靈感，希望設計將來可以幫助社區減碳。