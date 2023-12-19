倡住宅裝修禁用10公斤以上電炮

【本報訊】每逢年底均是裝修「旺季」，裝修噪音不斷令鄰居感煩厭。環保署就規管住宅單位裝修噪音進行兩個月的公眾諮詢，該署最新方案建議，容許住宅裝修工程在首兩個月內，最多使用10公斤或以下撞擊式破碎機8天，較原有建議增加3天，但建議縮短使用時間兩小時，每次工程前的呈報費用亦只收100元，較早前建議減少400元。10公斤以上的撞擊式破碎機（俗稱電炮）則建議全面禁止在住宅使用，而在周六、日及公眾假期，亦禁止使用任何撞擊式破碎機或鑽孔機。

管制不包括獨立屋及外牆等 環保署原先建議，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機，而10公斤以下的破碎機則需先向環保署呈報並收費500元，再於指定兩個月內5個工作日的朝9晚6完成。署方亦建議限制撞擊式鑽孔機的使用時間至朝11午2。不過，相關建議遭工會反對及議員質疑。

環保署最新提出折衷方案，容許裝修公司向署方呈報後，可用10公斤或以下的撞擊式破碎機8個工作日，時間收緊至朝10晚5；呈報費亦減至100元。新方案容許工程毋須呈報下，可在周一至五非假日朝10晚5使用撞擊式鑽孔機，每日較原先可用多4小時。不過，管制範圍不包括獨立屋、外牆、天台、窗戶、家居設備及大廈公用地方。

環保署解釋指，新方案是因應裝修業界及工會等意見而訂出。原有方案已有足夠時間予業界完成工序，期望今次諮詢能聽取大眾意見，明年提交立法會審議，以期在2025年可實施修例，而實施後會設半年寬限期。