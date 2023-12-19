港第3季GDP按年上升4.1%

【本報訊】政府統計處昨日發布環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值（GDP）初步數字，根據初步的統計，整體本地生產總值在今年第3季較上年同期實質上升4.1%，而第二季的升幅則為1.5%。

住宿及運輸升幅顯著 按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在今年第3季實質上升4.0%，而第二季的升幅為1.8%。在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在今年第3季繼續恢復，然而困難的外圍環境繼續令一些服務行業受壓。

進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在今年第3季與上年同期比較實質上升1.5%，而第二季則下跌4.0%；住宿及膳食服務業的增加價值，繼今年第二季與上年同期比較實質上升23.1%後，在第3季上升18.1%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，今年第3季與上年同期比較實質上升31.5%，第二季升幅為27.4%。

就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在今年第3季與上年同期比較實質上升4.4%，第二季升幅為2.7%。電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，今年第3季與上年同期比較實質上升0.3%，第二季升3.1%。建造業的增加價值，今年年第3季與上年同期比較實質上升9.6%，而第二季升7.3%。