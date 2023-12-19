議員斥政府申撥款文件欠詳細

【本報訊】立法會財務委員會及轄下人事編制小組委員會和工務小組委員會昨舉行年結，2023年度會期內，財委會共舉行28次會議，批准66個項目，其中僅有22項進行討論，總撥款額涉及約1,430億元；而人事編制則通過19個項目，涉及38個首長級職位；工務小組則通過35項工務工程。對於有議員批評政府文件不夠詳細，財委會主席陳振英指不能一概而論，但認為每個政策局提供愈詳細資料愈好；而人事編制小組主席葉劉淑儀則預測明年政府的人事編制建議會減少。

對於外界指議員在財委會沒有積極發言，陳振英指原因在於部分項目已經在小組委員會討論，議員或認為不會為發言而發言；黨團有各自分工；委員在財委會會議前會用不同方法渠道發表意見，政府也會溝通摸底；為免有利益衝突而避免發言。

官員上財會需改善表現 針對有議員批評政府文件不夠詳細，陳振英指不能夠一概而論，議員如認為資料不足，可要求政府提交補充資料，但他亦希望局方提供愈詳細的資料愈好。他續稱，今年官員表現明顯有改善，回答更加貼題，但認為仍然有個別官員有改善空間。

工務小組主席盧偉國表示，政府工務文件缺乏同類工程價錢，也希望圖紙可以更仔細，至於議員往往提問重複性問題，他指不認為委員「為問而問」，議員或因未能全程在席而不知道其他議員發言。