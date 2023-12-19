浸大擬改組校董會 削學生必然席位

【本報訊】繼多間大學改組校董會後，浸會大學亦提出相關建議，校方提出削減8名校內成員，增加一名校外成員，校董會總人數會由現時36人減至28人，校外校董成員在改組後有19人，比例由過去佔50%，增至68%，並取消學生會會長的必然席位，改由本科生互選出代表，並須由校董會委任，學生校董亦無權參與針對個別學生的紀律處分。

改由本科生互選再經委任 現時浸大校外校董人數的比例為50%，屬本港各資助大學中最低。浸大早前成立專責小組檢討《浸大條例》，建議把校董人數減至28人，其中校內校董由現時18席，大幅減少一半至9席，建議取消的包括8個由學院校長出任的當然校董席位、教職員及教務也會各減少一席，學生校董則增加一名研究生代表，本身是當然校董的學生會主席，則建議改為由本科生互選，再由校董會委任，認為更具代表性。

參考其他資助大學的做法，若校董會或校監認為有需要，可拒絕學生代表參加整個或部分會議，小組因此認為涉及紀律處分事項，學生代表不適合參與和討論，建議限制他們參與涉及學生紀律處分，或由校董會主席決定的事項。

有關修例建議進行約3星期的諮詢，校方日前已向師生、校友及職員等發出相關電郵，呼籲可以在下月7日或之前提交意見。