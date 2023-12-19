退休高官撐港獨 港府怕事拒收緊長糧

辯稱現例嚴格 修訂敏感度高 政府上周公布更新版《公務員守則》諮詢稿，並於昨日諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會的意見，有議員詢問有甚麼準則評審公務員表現，有議員追問有些領「長糧」退休高官，日日批評政府，甚至支持港獨，退休金卻能「袋袋平安」，質詢當局能否加條款，收窄領發放退休金，或訂立罰則。政府則強調公務員若有干犯準則，嚴重者可革職，如干犯國安罪行，則會即時喪失公職，又指修訂退休金的敏感度很高，因此暫不考慮。

身兼行政會議成員的議員林健鋒詢問有甚麼準則評審公務員表現，公務員事務局局長楊何蓓茵指守則列出公務員的12個信念，其中部分和個人行為操守有關，違規一定是做了某些事項，因此會按照行為懲處，另一類則與工作態度有關，會體現在工作表現，可以升遷、調職、增薪點等作為懲處，最差會着令退休。

議員葛珮帆追問，指部分政府出「長糧」的高官退休後，日日批評政府，甚至有人支持港獨，卻未有懲罰，有市民質疑為何能「袋袋平安」，質詢當局是否可以在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，以及考慮倣效外國一些國家的做法，如英國當公務員賣國或危害國家安全，將失去退休金權益；澳洲要求公務員一定要維護國家聲譽，如違反規定，可能被解僱、減薪或罰款。

工會爭取加薪 惹違守則質疑 楊何蓓茵回應稱，如干犯國安罪行，會即時喪失公職，而退休公務員不需要受守則規管，但在其干犯叛國、防止賄賂條例底下的罪行、因公職上的事務令市民失去信心等原因下，可以減少和停止發放退休金，但她指退休金條例本身已經很嚴格，且修訂敏感度很高，因此暫不考慮修訂。

由於更新版守則列明公務員不可以公務員身份批評任何政府政策或支持其他人的反對意見，勞工界議員周小松詢問工會每年為公務員爭取加人工、反映意見、發表聲明，是否屬於反對政府決定，而公務員工會組織活動，如因不滿意加薪要求進行的請願、罷工，是由職工會條例賦予公務員工會權利，詢問這些活動是否不能進行。他又指勞顧會中有公務員工會作為勞方代表，是否不能就勞工政策表達意見。

針對工會的情況，楊何蓓茵重申工會只要合乎成立目的，不會受到守則影響，強調政府不同意見實屬正常，而只要活動合法、「合度」，也不受影響，而勞顧會委員在勞顧會職權範圍內討論事項，不會視為不尊重政府。

公僕不限國籍 稱宣誓已足夠 另一議員黃國指先後有兩任廣播處長為外國國籍，詢問當局會否檢討公務員國籍要求，楊何蓓茵指目前《基本法》第99條對公務員沒有國籍要求，而修訂牽涉《基本法》，因此不宜改動，但她指條例對外國居留權有規定，且在職公務員要宣誓，因此已經保障了國家安全。

葛珮帆