黎羈押近3年 妻兒女到庭旁聽

【本報訊】早前剛在獄中度過76歲生日，有「肥佬黎」稱號的黎智英，自2020年12月底開始收押，羈押近3年，昨日解上法庭應訊時最新外貌曝光。黎身穿灰色西裝外套藍色恤衫，衣衫有些「鬆身」，身形相對以往顯得消瘦，變成「瘦佬」，惟精神看來不俗，開庭前不時向旁聽席揮手打招呼。在聆訊期間，他戴上傳譯耳機及眼鏡，並不時翻閱文件，黎的妻子和子女均有到庭旁聽。

多名外國領事亦到場 案件備受注目，吸引大批傳媒、市民及外國領事到場旁聽。司法機構及執法部門嚴陣以待，在西九龍法院一帶加強布防，包括加設鐵馬，執法人員不時在場巡邏，爆炸品搜索犬及炸彈處理車輛亦在場協助。法院門外劃分記者區讓記者採訪，進入法庭人士，須經過X光掃描及保安搜查。現場氣氛頗為緊張。

據了解，由於案件預計審理80天，原本收押在赤柱監獄的黎智英，聆訊期間會轉為收押於西九龍法院附近的荔枝角收押所，以縮短押送時間，並會由包括反恐特勤隊在內的執法人員押送黎出入法院。