英外相發聲明促放人 美議員威脅制裁法官

【本報訊】壹傳媒黎智英涉違國安案開審前夕，英國外相卡梅倫在英國周日發聲明要求港府釋放黎智英，並批評《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，敦促中國當局撤銷《港區國安法》。美國國務院亦指手畫腳，要求港府釋放黎智英。美國國會及行政當局中國委員會則發表主席聲明，批評對黎智英的審判純粹是一場政治迫害，要求港府立即釋放黎與其他1,000多名政治犯，否則美國應對參與黎智英案和其他《港區國安法》案件的法官和檢察官實施制裁。中方則表示，強烈譴責及堅決反對美英干預黎智英案。

中方譴責違背法治精神 中國外交部昨日表示，堅決反對美英就黎智英案說三道四，嚴重違背法治精神，中央政府支持香港特區依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。外交部駐港公署發言人昨日強烈譴責和堅決反對英美妄議香港法院審理黎智英案，公然詆毀香港法治狀況，干預香港正常司法，美西方政客所作所為，只會暴露其勾結包庇反中亂港分子的真實面貌和干擾破壞香港法治秩序的邪惡用心。

港府強調依法處理案件 港府昨指出，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件。特區政府強調所有案件（包括有關案件）均是嚴格根據證據和依照法律處理；所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括《港區國安法》），並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。

英相卡梅倫表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》，它持續存在及應用是反映中國破壞其國際承諾。《港區國安法》損害香港，顯著地侵蝕了香港的權利和自由，壓制了反對派聲音。卡梅倫對任何人在《港區國安法》下面臨起訴表示嚴重關切，特別是對英國公民黎智英出於政治動機的起訴，他已成為當局試圖阻止和平行使言論和結社自由的目標。卡梅倫敦促中國當局廢除《港區國安法》，並停止起訴所有根據該法受到指控的個人，同時呼籲港府停止起訴並釋放黎智英。

美國國務院亦發聲明譴責港府以《港區國安法》起訴黎智英，敦促北京和香港當局尊重香港新聞自由。美方同時批評香港選舉改制減少直接投票、阻止獨立和民主政黨候選人參加，是損害香港民主制度及作為國際金融中心的聲譽。美方要求港府立即釋放黎智英和其他因捍衞權利而被囚禁的人士。

美國國會及行政當局中國委員會的主席聲明指，黎智英的審訊是香港日益壓制的政策另一悲哀例子，港府應撤銷對黎智英的起訴，釋放黎及其他政治犯，若無法做到這些行動，美國應制裁相關法官和檢察官。