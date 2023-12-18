分段收費多阻滯 未見分流徒添亂

三條過海隧道昨日早上5時起實施第二階段「分時段收費」；三條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧。由於「香港街馬2023」同日上午舉行，並途經東隧的北行管道，活動期間東隧及連接路有臨時交通安排。昨日為星期日，屬假日，只採用相對而言較簡單的分兩個時段收費。

昨日是假日又適逢街馬，三隧分時段收費未真正受考驗，是以分流效果不知是否如署方預期，可達致較明顯的分流效果，繁忙時段紅隧和東隧的交通擠塞有望改善，而西隧的車流會微升及暢順可控；至於非繁忙時段，署方指因過海車流低於整體隧道容量，而且三隧劃一收費，預期交通會有更大改善云云。

事實上，三條隧道公眾假期收費安排劃一，駕駛者應較易適應，而今日星期一非假日收費，屆時將按繁忙、一般、非繁忙不同時段收費，並繼續設有每兩分鐘加或減2元的過渡時段安排，私家車繁忙時間為「644方案」，當中紅隧、東隧收費較現時「633方案」貴10元。昨日正式實施的三隧分流第二階段收費方案，即西隧60元，紅隧及東隧30元，即時變成非繁忙時間劃一收費20元；凌晨5時行經西隧的私家車駕駛者，即獲減隧道費多達40元。之不過，駕駛者要留意，今日星期一，三條隧道將實施非假日時段收費，其中東隧及紅隧收費方案一致，而西隧則有所不同，繁忙時間將是「644方案」，即西隧60元，紅隧及東隧40元。新收費方案繁複，要言之，在星期一至六的非公眾假期，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。

本報記者昨晨在紅隧往香港及九龍管道出入口，發現頂部均裝有顯示屏提醒駕駛人士，並展示各種車輛「分時段收費」的費用。駕駛者可透過運輸署「香港出行易」App或網頁查詢實時收費。記者實測時發現，要得知實時的收費需等待大約2至4分鐘，畫面才由全白，逐步顯示相關資訊；其後收費詳情會每隔一至兩分鐘更新一次。汽車組織指收到很多車主的相關查詢，反映使用「出行易」遇到阻滯，相信有車主打算看着收費情況規劃行程「慳多兩蚊」，因此「出行易」運作正常至為重要，希望當局盡快改善。此外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，頁面載入時間過長與網頁容量有關，例如同一時間太多駕駛者打開實時收費頁面，人數超出可接納的水平，「可能運輸署都預無乜人用」，因此未有準備充足。若然，運輸署未免過於兒戲！

總而言之，「分時段收費」未見其便利，先見其混亂；尤其除的士收25元外，其餘商用車劃一收50元過海隧道費，當中紅Van收費由過去10元暴增至50元，結果過海小巴紛紛要大幅加價，分時段收費又是苦了小市民；至於有幾多私家車車主「為慳多兩蚊」而不時要查「出行易」App或網頁，真是要經過一段時間才能查找真相！運輸署繁忙時間先來「整色整水」，又加又減徒添煩增亂。至於有批評運輸署準備不足，由「出行易」甫推出即甩甩漏漏足以見之，今分時段收費恐又重蹈覆轍，「玩死車主」而三隧卻未見分流！