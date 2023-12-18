笑看天下：戰火結束 加薩不宜居

戰火無情，子彈冇眼。以色列軍方跟巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯持續打咗超過兩個月，以軍狂轟濫炸加薩地帶，誤殺無辜巴人，已引起國際輿論抨擊。

呢，以軍上周五承認，當日喺加薩北部嘅一次地面行動中，錯誤擊斃3名以色列人質。事件觸發國內民眾不滿，大批被擄人質家屬當晚喺特拉維夫遊行及堵路，要求政府談判新協議，從哈馬斯手上救回人質，並呼籲政府停止戰事。

以色列總理內塔尼亞胡殺紅雙眼，根本唔會理會任何停火協議。以色列媒體上周四報道，以軍已開始向加薩地帶嘅地道灌入海水，並在有限度嘅試驗範圍內取得成功。另一邊廂，美媒引述4名美國官員報道，總統拜登希望喺3周內見到以色列改變軍事行動嘅策略，轉為向哈馬斯領導人採取更針對性嘅行為。消息滿天飛，信邊個？老朽倒認為以色列殺得性起，會以海水淹地道冀一舉殲滅哈馬斯，惟哈馬斯發言人哈姆丹指地道經過精心設計，可抵禦水攻及其他潛在危險。

哈馬斯喺加薩嘅地道經營多年，地道網絡龐大，以軍單靠水淹需時數月，要灌進超過10億公升海水，且地道深淺不一，要浸沒整個網絡不易；而海水滲入土壤會增加地下水鹽度，進一步令加薩食水短缺問題惡化，長遠必導致當地不能耕種。

當然，以軍水攻之餘，不排除為了剿滅哈馬斯領導人，甚至會在地道內放置燃料空氣炸彈，吸取地道內氧氣造成高溫爆炸。之不過，專家指呢個方法連地面也會廣受影響，分分鐘又導致大量平民傷亡。要言之，以軍要徹底消滅哈馬斯，恐怕非短期內可以完成。待戰事真正結束，加薩地帶恐怕「千里無雞鳴，路有凍死骨」，滿目瘡痍，還適宜人住嗎？