撥亂反正：跨國鎮壓 美國第一

壹傳媒黎智英國安案開審在即，英美等西方反華勢力再次合奏唱衰中港。先有英國外相卡梅倫高調會見漢奸黎兒子黎崇恩，到日前又輪到美國國務卿布林肯發功，透過社交媒體及書面聲明，譴責特區政府越洋通緝5名涉嫌違反《港區國安法》的香港人，並形容這是「跨國鎮壓」。其中一名被通緝港人接受美媒訪問時，更再次促請美國當局制裁有份參與國安法案件的香港法官。今次大合奏顯然並非為了那5名名不見經傳的流亡港人，而是針對被中方形容為「反中亂港首惡分子」的黎智英。

英美借助黎智英案攪局乃意料中事，但用到「跨國鎮壓」來形容有關通緝行動，就略嫌過分誇張失實了吧？眾所周知，雖然《港區國安法》擁有域外法律效力，但香港執法部門並無域外執法能力。加上歐美多國早已因應黑暴風波而廢除了與香港簽訂的逃犯移交協定，有關通緝令形同一紙空文，最多只能用來自娛和嚇一下人，絕對比不上美國追緝華為太子女孟晚舟般，可透過第三國跨境將其扣押。

講到真正的「跨國鎮壓」，美國認了第二，無人敢認第一，包括當年出兵巴拿馬拘捕諾列加，為了追殺拉登及推翻薩達姆而先後發動阿富汗及伊拉克戰爭。到近年為了保住嬌生慣養的美國大兵性命，則改為利用無人機與高精準度導彈，深入別國領土擊殺反美人士。

已開打逾兩個月的以巴戰事，是更為赤裸及殘暴的「跨國鎮壓」。但以色列不會同意這個說法，因為它根本不承認巴勒斯坦是個國家。以軍在加薩的暴行，最近連美國也看不下去，派出比國務卿布林肯低級的國家安全顧問沙利文訪以，希望勸說以軍稍為收斂一下。但對方可能會說：我也是學你的啊！