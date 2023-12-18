冰鑑春秋：南海比台海更危險？

「南海才是引爆點，不是台灣。」菲律賓駐美大使羅慕爾德兹日前說：「若在我們地區發生任何事情，那就像是另一場戰爭、世界大戰的開始。」

最近中國大陸與菲律賓在南海的衝突日益激烈，報載菲國打算集結超過40艘民船進行抗爭，而大陸方面不僅也集結了大量漁船與海警船，就連052D驅逐艦也開始進駐周邊海域，這導致雙方衝突可能由海警層級提升至軍事等級。菲律賓朝野對此也反應愈顯激烈，甚至傳出考慮將大陸駐菲大使黃溪連列為不受歡迎人物，有可能引發外交與軍事的全面衝突。

羅慕爾德兹強調，菲律賓總統小馬可斯曾在APEC非正式會議中希望與習近平主席討論如何解決南海問題，但習近平僅表示讓雙方國防與外交官員進行討論，顯然並沒有直接和小馬可斯對話的意圖，這令菲方感到相當憤慨。

但南海真的比台海更危險，中美衝突甚至世界大戰會在此引爆嗎？答案幾乎是否定的！理由很簡單，經由數十年的努力建設，如今大陸在南海無論在數量與質量上，都佔據絕對優勢，即使是美軍，在此也不敢輕掠其鋒，這也是美國不斷慫恿菲國進行騷擾挑釁、自己卻退居二線的原因。何況近日俄羅斯太平洋艦隊訪問菲律賓，表面雖然友好，但顯然是在告訴美國，俄國在此也有不可忽視的力量。以目前中俄聯手的狀態，美國在南海的動作必然更謹慎，不會輕起爭端，讓自己陷入尷尬境地。

南海周邊國家早已看清此一事實，所以都已同意「南海行為準則」，僅剩菲律賓尚有異議；菲國若不能盡快讓自己擺脫這種衝突對立，屆時一旦被排除在外，背後的美國大哥又不能強勢支援，恐怕小馬可斯將落入豬八戒照鏡子的悲慘結局。