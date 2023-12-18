橫眉冷看：割地求和是必由之路

烏克蘭總統澤連斯基日前出訪美國，這是烏國與俄羅斯開戰以來，他第3次赴美求援，但正所謂長貧難顧，今趟親自登門，卻只換來冷待，要求600億美元援助，美國總統拜登只撥出兩億美元，便將對方打發走。澤連斯基覺得不是味兒，便拋下狠話，說援助再不到位，烏克蘭可能要輸掉整場戰爭，甚至要割讓領土。

澤氏還未完全吐出真話，烏克蘭外交部長庫萊巴則講得更坦白，他說從數據上看，烏國已在戰爭中落敗。庫萊巴沒有具體說明，所指的是甚麼數據，但估計不外乎以下三項：第一，損失的領土面積；第二，軍隊傷亡人數；第三，經濟復甦速度。

俄烏戰爭爆發後，澤連斯基躊躇滿志，揚言大反攻的槍聲一旦響起，不但要重奪俄羅斯新佔的領土，就連昔日失去的克里米亞也要奪回。到頭來，卻證明烏軍只是空言吹噓，結果克里米亞取不回來，新失去的領土仍牢牢掌握在俄軍手中。

若論軍隊傷亡數目，俄烏雙方公布的數字都不盡可信，俄羅斯總統普京曾經透露，烏克蘭反攻以來，俄烏兩軍的死亡比率是1對10。普京的講法未必全是事實，但如今庫萊巴也說，從數據上看，烏克蘭已經輸掉戰爭，看來烏軍的傷亡情況，肯定比俄軍嚴重。

至於烏克蘭的國民生產總值，至今仍然未能復甦，反觀俄羅斯，今年的經濟增幅可能達到3.5%，表現非但遠勝烏國，更超越大部分的西方國家。

美國已故國務卿基辛格5月時曾經預言，今年底俄羅斯與烏克蘭有望開展和談。如今已到年底，恐怕基辛格今趟是失算了。不過，今日的烏克蘭已近乎是無以為繼，看來割地求和，乃是必由之路。