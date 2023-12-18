坦言集：以色列必敗

以巴之戰這樣堅持下去，美國與以色列都是強弩之末了，最關鍵的是以色列應該打不下去。

一是迄今還找不到哈馬斯主力進行決戰。二是對哈馬斯地道戰全無應對方法，不斷損兵折將，且進入加薩南部後，加薩北部無法防守，變成腹背受敵，後勤支援被截斷，要靠空運補給，仗愈打愈不利。

三是對哈馬斯、真主黨等的火箭炮、導彈、無人機沒法完全攔截，境內城鎮亦備受襲擊，經濟和社會民生免不了趨於不穩，政府的政治支持日衰。例如誤殺以色列在加薩的人質，國內政治抗議更形強烈，且與對戰爭失利的不滿結合起來，逐漸形成強大的反戰聲勢。

四是紅海航道受也門胡塞武裝的空襲，阻止以色列從外而來的石油及其他物資補給，也由此引起更大的風險，以色列與胡塞武裝的對戰會進一步截斷航道。胡塞武裝大可封鎖航道，以迫使美國、歐盟等各國施壓以色列，要求停火。以色列若不肯，紅海航道便被封閉，即使美以海軍，或加上美國組織動員的多國聯軍，可以因此追擊也門，迫使胡塞武裝停止威脅紅海航道嗎？聯軍攻襲也門，只會使紅海航道更難開通。伊朗必然保護也門，沙特阿拉伯袖手旁觀，不過會來一場新的也門戰爭而已。美國等能短期打敗也門嗎？一旦攻擊也門，紅海航道便會被全面封鎖，更難談判，只有一戰。

五是如拜登所言，以色列已失去國際支持與援助，下一步是阿拉伯伊斯蘭教國家對以色列的全面經濟制裁與封鎖，美國與歐盟可怎樣援救以色列呢？國際反以聲勢強烈，美國國內也起爭端，拜登敢出兵以色列嗎？國會已阻援助撥款，以色列在加薩等地暴行愈烈，國際輿論與美國內部反戰應會抑制美國及歐盟等國的援以，如西班牙、愛爾蘭等已公開要求對內塔尼亞胡政府作出懲罰。以色列與世界為敵，果真以色列的部落神會如舊約聖經所記，用神迹來拯救猶太的敗戰嗎？

猶太人若不從內部解決猶太復國主義的惡行，推翻內塔尼亞胡代表的極右政權，以色列便沒法維持下去。戰敗之後，城下之盟，當會大大削弱以色列。

以色列戰敗，美國必然盡力維護，歐盟由於內部分歧，相信未必依從，國際猶太組織多會與極右政權劃清界線。在阿拉伯伊斯蘭教國家敵對下，美國不可能保得住以色列現有的利益。