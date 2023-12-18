貨車亂褪後 劏開綠Van車頭 7人傷

九龍新界兩宗車禍釀11傷。大埔一輛載客專線小巴，昨晨行駛期間遭由小路褪後出大路貨車猛撼，導致車頭劏開擋風玻璃碎裂，造成7名小巴乘客受傷送院，小巴司機對遇上事故大感無奈。人員經初步調查，不排除貨車司機褪車時，未有留意車後交通狀況肇禍。另外，油麻地一輛私家車減速時失控，掃毀路中水馬越過對面線，與一輛七人車迎頭相撞致4人受傷。

昨晨10時許，大埔一輛20P路線載客專線小巴，沿鳳園路往汀角路方向駛至一農場對開時，一輛中電密斗貨車突然由小路倒車駛出。兩車收掣不及相撞，小巴左車頭遭貨車車尾猛撞，致左車頭被劏開，擋風玻璃爆裂，小巴上一男6女（45至79歲）乘客受傷。其後，傷者離開小巴坐於路邊待援，救護車到場把7名傷者送往大埔那打素醫院治療。姓冼（67歲）小巴司機及姓劉（58歲）貨車司機均無恙。

冼表示，他發現貨車褪後隨即扭軚閃避，惟依然被撞及，對此感到無奈。他又透露，事發時是第6轉車，車速並不快，傷者俱膝頭撞傷。他坦言，當時確實感到害怕，但慶幸傷者傷勢輕微。據了解，貨車褪後時無人幫手睇位，人員經初步調查後，相信有人倒車時未有留意專線小巴駛至而釀成意外。

房車失控越線撞7人車 此外，昨日下午2時許，一輛私家車沿油麻地加士居道天橋往紅磡方向、駛至駿發花園對開，司機疑因應交通情況煞掣收慢。詎料私家車失控撞開路中水馬越過對面線，繼而與一輛七人車迎頭相撞，其他駕駛人士見狀報案。救援人員接報到場，姓袁（28歲）七人車男司機、及兩名分別姓梁及姓黃（俱31歲）男女乘客，以及私家車一名姓陳（34歲）女乘客受輕傷，4人由救護車送院治理。

姓謝（33歲）私家車男司機則無礙，留在現場協助執法人員調查意外原因。運輸署宣布，因應交通意外，加士居道天橋（來回方向）近駿發花園的全線一度封閉，期間上址交通擠塞。及至清理後，現場交通回復正常。