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長康邨病漢睡房內猝斃
事發於長康邨一單位。
【本報訊】昨日下午1時許，青衣長康邨康豐樓一名姓嚴（53歲）男子，被妹夫揭發於房間內暈倒，昏迷不醒。救援人員接報到場，發現嚴倒臥於床上，惟經過檢查之後，證實他當場死亡，毋須送院，死因有待驗屍後確定。據了解，嚴男身體患病，不排除因病發猝死。
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