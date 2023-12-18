澳門消息：偽造友人賭博紀錄 拘前賭枱主任

在上周三（13日）兩人經關閘入境被捕。前賭枱主任承認犯案，聲稱徐女取走總值近5萬澳門元的禮品，自己並無從中獲利。徐女則聲稱所換得的禮品已全數享用。涉案前賭枱主任姓鄭，男性55歲，澳門居民，現時無業。被捕同黨姓徐，女性59歲，香港居民，報稱無業。兩人涉巨額電腦詐騙，送交檢察院處理。

案情指，今年8月8日執法人員接獲路氹某賭場舉報，指懷疑鄭男在職期間，串謀兩名賭客在他們沒有投注或只作小額投注的情況下，以刷卡或人手方式在娛樂場電腦系統內輸入兩人的會員卡資料，製造虛假且明顯與實際賭博金額嚴重不符的賭博紀錄，從而協助兩人騙取賭博積分以換領會籍部的酒店房、免費餐飲及船票等禮品。賭場方報稱損失6.8萬多澳門元。