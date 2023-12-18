澳門消息：避孕套裝可卡因吞肚 秘魯母子排出54毒蛋

【本報綜合報道】澳門再發生體內藏毒案件，一對秘魯籍母子被拘留。母子承認在秘魯吞下毒品後，輾轉飛往澳門等待上線進一步指示。

貨值538萬元 他們共排出54個藏有毒品的避孕套及一個藏於母親陰道內的鵝蛋狀毒蛋，經化驗證實為可卡因，共重1,945.85克，黑市價值約538萬澳門元。當地執法部門相信毒品目的地並非澳門，販毒集團透過澳門作為中轉站，將毒品轉往外地；部門將繼續追查毒品最終目的地，及其他涉案人士下落。

被捕母親姓Apontecornejo，53歲，報稱商人；其兒子姓Floresaponte，22歲，報稱電單車維修工人。案情指，執法人員經分析後，發現該對秘魯籍母子有可疑軌迹，二人於上周一（11日）下午乘航班從馬尼拉飛抵澳門，駐機場人員即時截獲二人，經人體X光機檢查，發現二人體內均藏有異物，懷疑是毒品。其後二人被帶到山頂醫院檢查及排出體內異物。