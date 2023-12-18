爬棚爆竊嚇煞途人 電筒強照擒假難民

中區街頭冚賭 5南亞男女被捕 假難民毒瘤又禍港。一名持「行街紙」留港南亞漢，上周六晚竟然於旺角鬧市變身「飛天蠄蟧」，攀爬大廈棚架登樓圖爆竊，市民發現後報案。執法人員到場展開圍捕，有網民拍下影片，見到人員以強力電筒照住對方，並喝令他爬下來。南亞漢一踏落地，人員即一擁而上制服他，並在其身上搜獲一批爆竊工具，最後以涉嫌「企圖爆竊」罪拘捕他。

上周六晚上8時許，有市民途經旺角砵蘭街381號唐樓時，赫見一名南亞漢正沿大廈外牆棚架往上攀爬，懷疑他欲潛入樓上單位爆竊，連忙致電報案。執法人員接報到場後，發現該南亞漢仍在棚架上，隨即喝令他下來，並截停他搜查及調查。

人員當場在其身上檢獲一批爆竊工具，經初步調查後，以涉嫌「企圖爆竊」拘捕該名31歲南亞漢，並將他帶走調查。據了解，被捕南亞漢為持「行街紙」留港的假難民。

喝令「過嚟」 蜂擁圍捕 有市民拍下人員圍捕假難民經過，影片亦在社交網流傳，片段顯示多名人員以強力手電筒照射大廈棚架低層位置，期間有人員高喊「落緊一樓！落緊一樓！」人員同時又喝令該名形迹可疑南亞漢「過嚟」、「你慢慢嚟！你落嚟先！」其後該名南亞漢沿棚架爬回地面，多名人員即一擁而上，截停南亞漢及把他按坐在地上，影片到此結束。

此外，中區執法人員亦於同晚約7時，在區內進行打擊非法街頭賭博行動，並拘捕5人，年齡介乎42至69歲，當中包括兩名持「行街紙」的巴基斯坦籍男假難民、一名印度籍男子及兩名菲律賓籍男女。該5人涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」被捕。行動中，人員檢獲一批證物，包括一些賭具及小量現金。所有被捕人已獲保釋候查，須於明年1月中旬向執法部門報到。

濫用機制 留港犯案 假難民禍港擾民久久未解決，每年港府涉及他們的開支數以億元計，目前本港有14,694名免遣返聲請者，不少人濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題。

當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元，數目不菲。