大埔龍尾沙灘節 歌舞體藝樣樣齊

【本報訊】今年度大埔龍尾沙灘節由前日至26日舉行，除了有舞台歌舞表演、沙灘運動體驗及綠色環保攤位等元素外，更首次融入藝術品展覽，由跨界藝術家馬興文創作的多個大型「小龍馬」水上及沙面藝術裝置將設置於龍尾泳灘供公眾欣賞及打卡。

多項活動宣揚和平共融 沙灘前晚舉辦一場大型戶外沙灘音樂會，以現場音樂及藝術表演宣揚和平共融精神，為小龍馬國際藝術展暨大埔龍尾沙灘節揭開序幕。沙灘節當然不少得沙灘排球賽，中國香港粵港澳大灣區排球聯會將安排共4日進行沙灘排球4人制公開賽，昨日有香港學界舞蹈巡禮，全港學界舞者將在沙灘舞台上表演不同類型的舞蹈。

下周日（24日）將有潮樂逐浪音樂會，集合全港不同大專院校及青少年團體的樂隊及舞隊傾力表演；下周二（26日）有愛與共融音樂會暨閉幕典禮，地區團體呈獻別出心裁的舞蹈及音樂表演，為沙灘節畫上完滿句號。其他節目還有沙灘獵寶奇兵、童趣堆沙挑戰、拔河比賽、環保綠色嘉年華及手作聖誕工作坊等。