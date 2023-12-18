斥強迫遷置 大坑西邨居民拒搬

【本報訊】大坑西新邨重建在即，但平民屋宇公司公布大坑西邨居民遷置方案引來大坑西邨居民權益關注組不滿，關注組昨日舉行記者招待會，斥遷置安排是「強迫遷置」，重申居民需要「妥善安置」，關注組將與被強迫遷置住戶，拒絕應平民屋宇公司律師信要求，不會於本年12月遷出。平民屋宇表示，按現時計劃，可於2024年收回物業啟動重建，有信心重建能於5年內完成。

關注組指平民屋宇公司於今年6月提出的大坑西邨居民遷置方案，要求受影響住戶最遲在8月2日，必須簽署接納重建「先遷出後回遷」安排，最遲在本年12月交還居住單位，平民屋宇公司並聲稱將採取法律行動收回單位，所需法律開支會要求住戶承擔，全邨住戶須於2024年3月遷出。而自上月開始，平民屋宇公司開始向部分住戶發出律師信，收信住戶被要求最遲於本年12月遷出；又對外宣布明年3月是住戶遷出的限期。

重建倘逾期 未允供租津 關注組斥平民屋宇公司使用「高壓」和「脅迫」手段，居民被「強迫遷置」。而大坑西邨居民的遷置問題，如回遷安排未能為有需要的大坑西邨住戶提供即時永久遷置安排、平民屋宇公司沒有承諾提供超逾5年重建期的租金津貼支援、平民屋宇公司對於不符合或不適合入住社會房屋的住戶完全無任何實質協助等方面仍然未獲解決。

平民屋宇回應指，截至今年12月15日共收到1,200個租戶遞交接受重建《回條》，其中近95%租戶簽妥相關法律文件；也於2023年7月起分批與租戶簽署接受重建安排的法律文件，逾期沒有遞交接受重建《回條》或未有簽妥法律文件租戶會個別收到通知，須於指定限期前遷出並交還單位，否則平民屋宇將啟動收回單位之法律程序。