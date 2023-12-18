東呼即應：2024年進入九運 中女當旺做話事人

東呼即應 邀玄學家分析 憂病毒戰火進逼 由2024甲辰年開始，正式進入九運，全世界風水格局將隨之改變。《東呼即應》邀請玄學家雲文子，以「奇門遁甲」分析香港來年運程，未來九運帶旺屬火行業，包括文化、藝術、娛樂、傳媒等，而人工智能等科技將更普及。另外九運最旺中女，女性掌權當話事人；而未來20年恐爆變種病毒，戰火亦會較頻繁。

古代曆法以「三元九運」劃分時間，20年為一運，三運為一元，明年正式踏入九運。很多玄學家都分析，每一個運交替前後，世界就會有大事發生。本港新冠疫情過後，中港兩地免檢疫通關，惟香港經濟復甦不似預期。今年樓市股市齊跌，再加上不少年輕人移民海外，令本港青黃不接，競爭力削弱。

玄學家雲文子稱，相傳軒轅黃帝把自己的誕辰定為「甲子年」，一個甲子為60年，一個甲子下有3個「小運」，分為上元、中元及下元，下元就是將至的「九運」，亦即2024年至2043年。

行20年火運 成敗看創新 雲文子表示，「九運」代表「離卦」屬火，在未來20年，經過立春後就會走20年的火運。火代表快速蔓延及燃燒，正正脗合現今世代資訊萬變，所以一切講求時機。時勢造英雄，只要透過互聯網，人人都可以成為名人，不像之前「七運」及「八運」，要穩打穩紮慢慢走上去。火的特性是新的思維及理念，所以有好的創意就能夠大展拳腳。

至於屬火是否一定是好事，雲文子就指，屬火的元素未必一定代表好，因為燃燒完畢，亦代表捉不到某些時機。所以各行各業可能很快消失，但如果能夠保持新的創意及元素，將其放入生意當中的話，就可以像新的原料加入火當中，令火繼續燃燒，更蓬勃。

雲文子以「奇門循甲」推算，未來「九運」會旺屬火的行業，離卦屬火代表文化、藝術、娛樂及傳媒。跟一些與美感相關的行業息息相關，例如美容、美妝及健美等行業，會更加興盛。她又指，飲食亦屬火的行業，不過要有新元素，如分子料理，或擺設宜人的打卡美食，亦會非常興旺。而身心靈或精神上，心理學或眼科的科技，都會大行其道。

AI勢普及 當心騙案增 此外，離卦亦代表「離中虛」，即代表虛像的意思，所以來年會有更多騙案，或一些虛無飄渺的理論變得更廣泛及普及。而人工智能如AI以及VR（虛擬實境）亦將會更加普及。至於經濟重心亦經常會從他人口中得知，虛擬貨幣及NFT都會是投資的熱點。

至於疫情過後，港人憂慮會否再有疫劫。雲文子就稱，最大危機是會出現更多變種病毒，或是新生細菌及病毒，影響社會安寧及人類健康。因為細菌及病毒正脗合屬火的特性，火速蔓延，迅速傳播，所以在將來20年會有新病毒的危機。

雲文子又稱，軍火及戰爭都屬火的特性，以奇門遁甲推算，世界各地未來20年會有較多衝突，戰火會較頻繁。而「九運」離卦代表中女，相信女性在很多範疇會成為主導，而且社會地位及能力也會提升，女權主義亦成為大趨勢。若想提升「九運」運勢，就要脗合屬火的卦象。屬火的顏色為紅、粉紅、紫及橙色等系列。至於在《奇門遁甲》中亦代表色彩繽粉，一定比黑、灰及藍好。

美容、美妝及健美等行業，會在「九運」之時更加興盛。 東網版面新設計 一撳即睇 雲文子 東呼即應爆料熱線