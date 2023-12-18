5G融入校園 學生組隊參賽激發創意 提示車輛駛近 蜂鳴器設計奪冠

【本報訊】5G應用日趨普及，為培育更多創科人才，通訊事務管理局辦公室舉辦5G校園應用創作比賽。有參賽學生設計出改善環境和生活的作品，包括運用5G技術設計車輛檢測警報系統，當有車輛駛近，蜂鳴器會亮燈和發出聲響，提醒行人注意路面情況；得獎作品有望引入校內應用。通訊辦指，未來推廣5G技術和應用，並會透過學校講座、話劇表演等，加強學生對5G技術的了解和興趣。

冠軍作品車輛檢測蜂鳴器是由天主教南華中學學生設計，隊長黃樂文解釋其運作原理，指攝像機拍攝到有車輛駛近時，系統會識別那是一輛車，還是有人在踏單車，如果識別到是一輛車，伺服器會向蜂鳴器發送信號，蜂鳴器便會發出警報。學校希望將來可在校內應用。

監測手環溫室控制器亦獲獎 基督教宣道會宣基中學的學生設計了一款配備5G技術的監測手環，用於實時關注有需要學生的健康情況，在比賽中獲得亞軍。季軍作品則為金巴崙長老會耀道中學學生設計的智能溫室控制器，利用5G技術監測微型溫室，方便觀察植物和細小生物例如蝴蝶的生長情況。

5G校園應用創作比賽由通訊事務管理局辦公室主辦，生產力促進局協辦，以「5G校園 智慧生活」為主題，大會共收到來自29間中學，共33支隊伍提交的作品。通訊辦為參賽隊伍提供培訓課程，教授擴增實境和虛擬實境的製作技巧和設計、最新三維設計趨勢和應用、基本編程概念與運用，以及演講技巧等，協助學生將他們的概念具體化。通訊辦助理總監（支援）楊敬恆表示，比賽讓學生親身體驗5G技術的應用，並了解其對改善環境、學習和生活的可能，希望學生透過不斷學習和實踐，能在創新科技領域中獲得更大成就。