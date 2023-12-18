蹉跎淘汰燃油商用車 空談2050年零碳排

【本報訊】政府早前表明會力爭2050年前實現碳中和，運輸類碳排放佔總碳排近兩成，因此控制運輸類碳排放是實現碳中和的關鍵之一。有政策研究所發現，雖然到2030年後，私家車、的士及巴士會因陸續轉用電力或氫燃料電池，令碳排放量會持續下降，但中型及輕型貨車排放量卻不跌反升，到了2040年後更超越私家車，分別成為最高排放量首兩位車種。該研究所批評政府至今未有落實措施以加速淘汰燃油商用車輛，導致2050年陸路交通未能達到零碳排放。

中型貨車碳排 17年後超越私家車 環境及生態局表示，政府會在2025年公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，將訂立停止新登記燃油商用車的年份，以及建設相關配套設施的計劃，從而達到2050年零排放目標，而隨着電動車技術日趨成熟及充電設施市場化，過去幾年電動輕型貨車使用率顯著增加，由2019年116輛增加至今年471輛。當局又指目前市場上有最少8款客貨車類的電動輕型貨車，平均售價以及中位數售價約40萬元，而柴油貨車平均則售31萬至34萬元，與電動輕型貨車售價相差6萬元左右，因此當局認為電動輕型貨車已具價格競爭力。

思匯政策研究所上月發表《香港交通凈零排放路線圖研究報告》，指據2019年環保署數據，各種車輛之中，以私家車碳排放最多，佔全港約4.5%，其次是中型貨車（3.2%）、輕型貨車及專營巴士（2%）、的士（1.9%）、重型貨車（0.8%）。報告以數學模型推算碳排放走勢，發現整體「運輸」（包括車輛、船舶及航空）的排放量於2024年達高峰，全年排放量約655.7萬公噸，之後逐步下降，當中私家車、的士及專營巴士到2050年會降至零碳排放，但中型貨車碳排放量不跌反升，到2040年後會超越私家車，成為排放量首位，第二位是輕型貨車。

該研究所推算，在2050年雖然全港整體車輛以有逾八成以電動車為主，但仍有逾一成為柴油車，未能達到淨零排放。而目前各類車種之中，只有私家車的電動化比率較高，約佔整體私家車10%，然而其他車輛大部分電動化比例均不足1%；電動輕型、中型及重型貨車佔同車種比例分別為0.6%、0.009%及0.01%。該研究所促政府透過調整各類車輛的燃料比例，例如輕型貨車及中型貨車分別有80%及60%轉為電動車，餘下是氫燃料電車；60%專營及非專營巴士轉用電動車，40%轉用氫燃料電池車，令香港在2050年，大部分車輛都可以為電動車，柴油車全數被淘汰，氫燃料電池車佔整體約5%，整體車輛碳排放可達淨零排放。