國安重犯今押上庭 3官會審黎智英

罪成可無期徒刑 西九法院嚴陣布防對應 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被指涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，於今日早上10時，移師西九龍法院（暫代高院）正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理，估計審訊將需時約80天，倘罪成最高可判無期徒刑。首日開審，法庭料會先處理黎就發布煽動刊物控罪的檢控時限，所提出的爭拗，之後才會聽取黎的答辯及傳召證人作供。由於該案備受全城，甚至全球關注；司法機構及執法部門亦嚴陣以待，加強保安。

執法部門在案件開審前夕，加強法院一帶布防，西九龍法院正門加設多個鐵馬。現場不時有執法人員巡邏，亦停泊執法部門車戒備，開審當日並會派出爆炸品搜索犬協助。而當日進入法庭人士，須經過X光掃描及保安搜查；記者亦須先領籌號方可入庭，法院門外已劃分記者區讓傳媒等候。

文化館職員阻傳媒上山拍攝 據了解，黎智英已由赤柱監獄，轉送荔枝角收押所，會由包括反恐特勤隊在內的執法人員押送出入法院。過往傳媒由附近饒宗頤文化館山邊位置可拍攝囚車離開收押所，但文化館昨日有職員阻止傳媒上山，要求事先申請。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎申直播海外證人作供被拒 本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。據悉，黎智英之前透過律師申請透過電視直播方式，讓海外證人以視像形式作供，但已被法庭書面拒絕。案件編號：HCCC 51/2022