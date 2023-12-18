醫健：藥到病除：油脂分泌減 易患主婦手

主婦手（學名：刺激性接觸性皮膚炎），患者會感到手部皮膚乾燥，痕癢以及出現紅點及泛紅，繼而具甩皮的情況。情況嚴重甚至會出現龜裂及皮膚結繭。主婦手的成因是經常性接觸刺激物質，例如洗潔精、消毒用品，或是經常沾水等，導致保護皮膚的油脂分泌逐漸減少，從而引發主婦手。

治療方法 首先，患者應該避免再度接觸刺激的源頭，例如可以佩戴手套。另外，亦可以使用潤膚霜，藉此修護皮膚，補充油脂不足，改善乾燥痕癢的情況。情況嚴重，建議使用處方外用類固醇藥膏，以作消炎之用，改善情況。

常用的潤膚霜 由於主婦手的成因是缺乏油脂導致，所以可選擇較油脂性高的潤膚霜，例如「凡士林」，此為手部提供屏障。使用含有尿素的潤膚霜具備額外的保濕功效，同時亦有助軟化角質層，改善粗糙的情況。潤膚霜含鋅（ZINC）的潤膚霜，具阻隔的功用，同樣可減少刺激物接觸手部，改善主婦手情況。

預防患上主婦手 洗手時，可選用較溫和成分的梘液，避免使用熱水沖洗。每日使用潤膚霜，尤其洗手後即時使用，達到滋潤肌膚的效果。但是應該避免以使用精油配方塗抹雙手，因為精油雖然具有滋潤皮膚，但是成分或有刺激性容易令主婦手惡化，所以建議使用無精油配方潤膚霜。若需要長時間接觸刺激物質，應佩戴手套保護雙手。如果出現皮膚痕癢，應避免抓它，以免抓傷皮膚，造成細菌感染。選購潤手霜，如有任何疑問，可向藥劑師或醫生查詢。

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