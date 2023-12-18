息肉狀黃斑病變 極速致盲

激光 打針 療法並駕 封異常血管阻惡化 老年黃斑病變屬本港長者常見眼疾之一，隨着人口老化，本港患者數目連年上升。其中屬濕性老年黃斑病變的「息肉狀脈絡膜血管病變」（PCV）較為棘手，有醫生指出，患者的病發年齡相對年輕，其眼底會造成血泡，若爆破可令視力急速下降。患者確診初期病徵並不明顯，容易令人忽視，呼籲市民若覺眼睛不適應立即求醫，切忌自行處理。

老年黃斑病變症狀初期並不明顯，患者中央視野會出現不同程度的扭曲變形、模糊或缺損，當中央視野被遮蔽，患者視野受阻，將難以應付日常生活需要。眼科專科醫生黃禮文指出，有四至五成老年黃斑病變個案屬較難處理的PCV，患者的脈絡膜血管會呈息肉狀，含有血水，若息肉出現滲漏，會影響視力，一旦爆破致出血，患者視力更會急劇下降，嚴重者可失明。

倘只靠注射 逾半病人會復發 至於目前的治療方案，黃指現時PCV病人大多以注射抗血管內皮生長因子藥物作治療，透過於眼內注射俗稱「黃斑針」，阻止血管異常增生、消除水腫，從而減低息肉活躍程度，使其消退。不過，他提醒，有超過一半病人會復發，故患者需視乎情況長期打針，平均3至4個月注射一次，每針注射療程約需2萬元。

患者分享 眼澀「畀針拮」須留意 而近年外國有治療方案利用光動力配合眼內注射藥物控制病情，以激活光敏劑配合激光，封閉病變血管。黃又指，綜合療法比僅接受藥物注射效果更佳，有效維持病情不惡化，節省部分醫療開支。

75歲的患者陳先生3年前確診PCV，他指初期病徵不明顯，起初只覺眼睛乾澀，偶有「畀針拮」的感覺方才求醫確診。他現時需每6星期注射一次「黃斑針」，情況漸趨穩定。記者吳天悅