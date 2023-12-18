難抵寒流 院舍老翁不適

【本報訊】寒流侵襲香港，灣仔駱克道233至234號一護老院一名男院友，昨日凌晨4時許因身體不適，向職員求助。由於天寒地凍，職員見他受寒流影響不適而報案。救護員到場把事主抬上救護車，並為他戴上氧氣罩協助呼吸，然後送院治療。昨日凌晨4時，天文台錄得灣仔區氣溫約攝氏12度。

衞生署衞生防護中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。由於長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。部分長者可能因為行動不便，以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。此外，慢性呼吸系統疾病或心臟病等患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。

添衣保暖 室內空氣要流通 衞生防護中心提醒市民特別是長者和長期病患者，採取以下預防措施，留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等；進食足夠的食物，攝取充足的熱量；經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能；逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外；使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通；如感到不適，應盡早求醫。