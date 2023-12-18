街馬復辦 跑手「惡鬥」 裝扮吸睛 各出奇謀

疫情期間「香港街馬」停辦兩年，隨着香港復常，街馬昨日復辦，有不少參賽者趁機「Cosplay」（角色扮演）參賽，有人扮成卡通人物，亦有人扮成超級英雄，更有人扮成昆蟲。有參賽者指受氣溫影響，但亦有參賽者認為天氣不算凍，氣溫更適合跑步。大會共錄得257人感到不適，另有5人需送院治理。

半馬和全馬賽事分別在清晨4時45分和5時開跑，由東區走廊近東岸公園起跑，途經東區海底隧道，跑至土瓜灣終點。

10公里賽事上午9時半起步，今年首次以將藍隧道為起點，途經跨灣大橋，以觀塘海濱道為終點。

不少參賽者都把握街馬的機會「打扮」，當中有人扮成日本卡通的多啦A夢中的「大雄」，有人扮成超級英雄蜘蛛俠，亦有人打扮成「美少女戰士」，更有人扮成昆蟲穿上「戰衣」參賽。跑手出盡法寶裝身之餘，沿途的親朋好友亦各出奇謀為參加者打氣，有人更特製燈牌支持參賽者。

近兩日天氣急降，有半馬參賽者表示，感覺非常凍，起步時氣溫更只有約攝氏10度，需要靠熱身保持身體溫暖，在比賽後亦要立即披上大會準備的保暖氈。打扮成超級英雄蜘蛛俠的跑手，指自己的一身裝扮是要配合女友「美少女戰士」的裝扮，又認為早上天氣寒冷，蜘蛛俠衣服有助他保暖。

天橋接駁位罅隙 考起跑手 雖然有不少參賽者均指天氣寒冷，但全馬首名衝線的選手Alex則認為天氣不算太凍，認為與早兩日較熱的天氣相比，昨日氣溫更適合跑步，但他認為賽道多斜路，過程辛苦。亦有跑手指部分天橋跑道接駁位置有罅隙，比賽時要特別留意避開及跨過，但認為問題不算嚴重，無影響發揮。

257人不適 有女士右手骨折 是次賽事共有1.9萬名跑手報名，當中15,224名跑手出席。大會共錄得257人感到不適，另有5人需送院治理。主辦方表示最嚴重的女參賽者是右手骨折，她於10公里終點附近受傷，而大部分傷者是衝線時心急跌倒擦傷。

昨日亦有政府代表主持開跑儀式，指雖然近日天氣有點冷，但現場所見絲毫沒有影響賽事的熾熱氣氛，又指大會今年安排了多條新路線，相信各條路線都能為跑手帶來新挑戰和新鮮感。